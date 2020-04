Krisestaben: Digitale møder faktisk mere effektive

- Jeg er blevet positivt overrasket over, hvor godt det egentlig fungerer med de digitale møder og med at tage beslutninger på tværs af organisationen om svære ting.

- Folk er lidt mere effektive under den mundtlige kommunikation, og møderne bliver nærmest mere effektive! De digitale møder sparer transport og dermed CO2 og tid. Det bliver muligt at arbejde mere fleksibelt. Nu har vi prøvet det, og jeg tror, at det fører en varig effekt med sig, siger kommunaldirektøren.