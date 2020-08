Lindenborg Kro har været flygtningecenter og bliver nu måske til kvindekrisecenter. Foto: Agnete Vistar

Krisecenter har behov for landzonetilladelse

Lejre - 08. august 2020 kl. 08:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Får Philip von Malsen-Plessen grønt lys til at udleje Lindenborg Kro til kvindekrisecenter?

Til dette kræves der en landzonetilladelse, og i næste uge skal politikerne i teknik- og miljøudvalget se på sagen. Det ligger fortsat i planerne, at kroen indrettes til krisecenter for kvinder og børn med op til 29 pladser. Heraf indtil fem herbergspladser for kvinder og børn.

Selsø-Lindholm Gods vil i samarbejde med Bibi Stella Kirkegaard åbne og drive krisecentret. I juni var sagen til debat blandt politikerne, og det fremgik, at Venstre var dybt skeptisk og kun ville gå med til et krisecenter med plads til fem-seks kvinder. I den modsatte ende af spektret var SF, som klart ville gå i brechen for at få kvindekrisecentret.

Et flertal i økonomiudvalget gav ikke nogen positiv tilkendegivelse; idet de mente, at centret bliver for stort.

Men ifølge et juridisk notat, som er blevet til på anmodning af Malsen-Plessen, er Lejre Kommune retligt forpligtet til at meddele landzonetilladelse til etablering af et kvindekrisecenter med op til 29 pladser på Lindenborg Kro, idet alle regler efter Planloven er overholdt.

