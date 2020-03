Krænket midt på gaden: Politiet efterlyser denne mand

En 22-årig kvinde fra Skibby har til Midt- og Vestsjællands Politi anmeldt, at hun klokken 11.17 lørdag formiddag var udsat for en blotter. Kvinden har fortalte, at hun kom kørende i sin bil ad Karlebyvej, da der på vejens cykelstå - ikke langt fra Irisvej - stod en mand, der trak bukserne ned og fremviste sine kønsorganer, da hun kørte forbi.