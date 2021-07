Se billedserie Jakob Svarre, venstre, spiller den ultimative krænker i instruktør Sananda Solaris?, midt, kontroversielle forestilling »Tårnet, hvor Mark Ludvig Henriksen, højre, er teaterchef ved Teater Solaris.

Kontroversiel forestilling vil bryde med MeToo

Med den kontroversielle forestilling »Tårnet« vil Teater Solaris sætte fokus på den krænkende, i håb om at åbne op for en vigtig samtale i Danmark.

07. juli 2021

- At mænd voldtager og krænker er efterhånden et faktum, vi alle er bevidste om.

Sådan lyder det konstaterende fra Sananda Solaris, der er instruktøren på en ny forestilling, der handler om netop dette. En mand, der begår overgreb. Og selvom det emne i sig selv er barskt og vigtigt, så handler stykket også om så meget mere.

Det handler nemlig ikke om de urimelige og utilgivelige overgreb.

Det handler om manden bag. Den mand, som vi med den vigtige MeToo-kultur har valgt at stemple, men i stedet burde lære at se og forstå.

- Det er en vigtig bevægelse, at vi nu kan snakke mere åbent om overgreb. Og det er en vigtig bevidsthed, vi som samfund er nået frem til. Men grunden til de her skræmmende tal for overgreb begået af mænd, det er den kerne, vi er nødt til at se nærmere på, for at føre samtalen videre, fortæller indehaveren af Teater Solaris.

En intens monolog På den grønne græsplæne ved Sonnerupgaard Gods skyder et stort, rødt cirkustelt op. Inde i teltet står en scene skabt i træ, der danner rammerne om et eventyrligt, men dystert univers. På scenen ligger skuespiller Jakob Svarre på en stor sten.

Den en time lange forestilling »Tårnet« kredser om Jakob Svarres karakter, og er hovedsageligt en monolog, hvor man som publikum lærer den ultimative krænker at kende. Det er et intenst såvel som meget kontroversielt stykke, og bestemt ikke en forestilling for alle.

Men tankerne bag er netop at finde det helt ekstreme tilfælde - i håbet om, at det kan åbne op for andre aspekter af snakken om krænkere.

- Ved at tage det mest ekstreme tilfælde af en krænker, så åbner vi op for en helt anden form for empatisk samtale, når vi viser hans baggrund, og hvad der gjorde ham til den, han er, fortæller teaterchef Mark Ludvig Henriksen om karakteren:

- Det er på ingen måde et forsvar af overgreb, men det er en måde at sige, at ved at lære at forstå mennesket bag, så kan vi lære, hvordan vi undgår, at flere ender som krænkere.

En proces Stykket er blevet til og arbejdet videre på over de sidste to år, og er sidste del af stedbørns-triologien. De første to stykker kredsede om henholdsvis en mor, der slår sine børn ihjel og en veteran, der bliver til en samfundsfjende for sine gerninger.

- Historierne hænger alle sammen, men kan sagtens stå alene. Fælles for dem er, at de åbner op for en samtale om vores samfund, og hvordan alle handlinger hænger sammen, fortæller Sananda Solaris og uddyber:

Blev selv voldtaget - Jeg lod mig inspirere til det, efter jeg selv blev udsat for en voldtægt. For min egen proces var det enormt vigtigt at lære at forstå, hvad der driver mænd til sådanne gerninger. Og den forståelse er enormt vigtig for os som samfund at få, så vi kan arbejde videre med det.

Forestillingen spilles fra lørdag til og med onsdag i det røde telt ved Sonnerupgaard Gods. Billetter kan købes på www.teatersolaris.com eller i døren. Efter forestillingen vil der, foruden ved premieren, blive åbnet for en samtale mellem publikum og folkene bag Teater Solaris.

- Ved at fortsætte samtalen efter stykket, så skaber vi netop den debat, vi ønsker at nå med stykket. Og så sikrer vi, at man ikke går herfra med en alt for voldsom fornemmelse i maven. Og vi har før haft rigtig god erfaring med, at både publikum og vi selv i dette lukkede fora kan åbne os på helt nye måder og få noget rigtig godt ud af den samtale, fortæller Mark Ludvig Henriksen.