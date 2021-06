Konservative klar til valgkampen

- Jeg er meget glad for, at vi har samlet et stærkt konservativt hold, som er klar til at trække i arbejdstøjet, til det kommende kommunalvalg. Der er både erfarende kræfter og nye, talentfulde kandidater, som har en bred erfaring og viden samt et fælles ønske om at gøre en god og grøn kommune, der både oplever øget beskæftigelse og tilflytning, endnu bedre, siger Grethe Saabye i en pressemeddelelse.