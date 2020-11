Kongerigets vugge: Striden om historien

Men kampen er også et spejl, der viser nationens sjæl. Og der skal derfor meget mere end arkæologiske fund til, hvis det skal lykkes Lejre at få vippet Jelling af pinden og få udskiftet motivet i rødbedepasset fra Jellingestenen til Odin-figuren.

- Jeg glæder mig til, at vi skal drøfte og debattere, hvad det er, der er på spil, når samtalen falder på rollen som kongerigets vugge. Hvorfor betyder det så meget? Hvad ligger der i det? Kampen om pladsen som kongerigets vugge stopper nok aldrig helt, og det er sådan set heller ikke meningen. Derfor glæder jeg mig over, at vi er kommet så godt rundt om emnet i det forgangne år, og jeg ser det som en naturlig afslutning, at vi binder en sløjfe over foredragsrækken ved at stille skarpt på, hvad det er, der tænder os sådan i den samtale, siger inspektør på Lejre Museum, Isabella No'omi Fuglø.