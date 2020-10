Kong Arthurs sværd, masker og (u)hyggelig skattejagt

I Hvalsø Kræmmerhal holder man åbent, da der er masser af plads, dørvagt og håndsprit, der skal sikre, at der ikke spredes coronavirus her. Lørdag den 31. oktober slår man dørene op til en Halloween-skattejagt for børn i kræmmerhallen. Reglerne er enkle: Der skal findes fire forskellige genstande i kræmmerhallen.