Konflikt: Menighedsråd vil ikke genopstille

Lejre - 16. september 2020 kl. 12:09 Af Agnete Vistar

Et enigt menighedsråd i Osted genopstillede ikke tirsdag aften til menighedsrådsvalget. Og ingen andre end rådets medlemmer mødte op i »Stalden« i Osted, så reelt står folkekirken i Osted uden et nyvalgt menighedsråd.

Årsagen til, at rådets medlemmer ikke genopstiller, kan læses i denne pressemeddelelse, som Dagbladet Roskilde har modtaget onsdag formiddag, signeret af Osteds menighedsråds formand, Alan Bohn, på vegne af menighedsrådet:

»Et enigt menighedsråd ved Osted Kirke genopstiller ikke til menighedsrådsvalget den 15. september 2020. Begrundelsen for dette svære valg er, at vi føler os tilsidesat af provst Lars Munch. Provsten har afholdt møder med vores graverpersonale, uden at menighedsrådet er inviteret med. Dette finder vi besynderligt, da rådet har personaleansvaret.

Der sættes spørgsmålstegn ved vores fakturering af Valgmenighedens brug/leje af Osted kirke. Lars Munch finder heller ikke vores krav om afspritning af kirken efter brug i orden. Menighedsrådet har valgt, at det er graverpersonalet, der udfører dette.

Det er for at sikre en ensartethed, således at vi overholder myndighedernes retningslinjer, da det er menighedsrådets ansvar, hvad der foregår i Osted kirke.

Graveren føler sig under konstant pres fra Osted Valgmenighed, når de lejer Osted Kirke. Trufne beslutninger omgøres af valgmenigheden hen over hovedet på graveren. Dette pres mener vi, at provsten kan afhjælpe ved at give udtryk for sin bekymring for graverpersonalet overfor valgmenigheden.«

Alan Bohn har ikke andre kommentarer til ovennævnte konflikt, end at rådet forventer, at der skal holdes et suppleringsvalg den 5. oktober, og at rådet får et møde med provsten og biskoppen.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Munch.