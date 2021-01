Claes Amundsen bor i Lejre by og vil fortsætte nogle af sine lokale engagementer. Men arbejdspladsen bliver i København. Foto: Agnete Vistar

Kommunikationschef stopper - på vej mod nyt chefjob

Lejre - 21. januar 2021 kl. 08:25 Af Agnete Vistar

Efter to et halvt år som kommunikationschef i Lejre Kommune er det tid for Claes Amundsen at sige farvel til kommunen og goddag til Institut for Menneskerettigheder.

Her bliver 56-årige Claes Amundsen nemlig kommunikationschef fra den 1. februar - og han bringer lang erfaring fra især den humanitære verden med sig til det nye job.

Han har tidligere blandt andet været kommunikations- og indsamlingschef i Røde Kors, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp. Desuden har han været kommunikationschef på Københavns Universitet.

Claes Amundsen bor fortsat i Lejre by, og han slipper ikke lige sådan det hele - der er stadig engagementer for ham i området. Blandt andet har han startet et løbefællesskab.

Da han tiltrådte her i Lejre sagde han, at han længe havde drømt om at bruge sin erfaring meningsfyldt til gavn for hans eget lokalområde. I de to et halvt år, der er gået siden ansættelsen i Lejre Kommune, har han haft ansvaret for den eksterne og interne kommunikation, og han har været den primære konktaktperson, når pressen ringede.