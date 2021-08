Lejre Kommuneplan 2021 er en diger sag på 900 sider. Her udstikkes den retning, Lejre Kommunes udvikling skal gå.

Kommuneplanen slippes løs: Den her vej skal udviklingen gå

Lejre - 21. august 2021 kl. 11:47 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

SÅ - nu er kommuneplanen for Lejres udvikling de næste mange år på vej gennem det politiske system i Lejre Kommune.

Økonomiudvalgets politikere har på et langtvarigt møde gennemgået hver eneste mulige arealudlæg for boligbyggeri, erhverv og solceller. Og der er næppe tvivl om, at det især er de kapitler, der vil blive nærlæst af mange borgere - det er netop de emner, som har sat mest i brand i de sidste års debat.

Nogle arealer er pillet ud, og nogle forslag fra borgere har fået fodfæste i forslaget til kommuneplanen.

- Jeg synes, vi har haft en god proces med alle partier i økonomiudvalget om kommuneplanen. Man kunne godt have frygtet, at vi skulle stemme om hvert eneste område - men tværtimod, der var meget stor konsensus i langt de fleste tilfælde, og partierne bød ind. Når noget blev pillet ud, var det fordi, partierne kom med gode argumenter, siger formanden for økonomiudvalget, borgmester Carsten Rasmussen (S).

- Når forslaget har været i kommunalbestyrelsen, skal det ud i høring, og vi skal så se på, om der er noget, der skal ændres, tilføjer han.

Det kan hurtigt konstateres, at boligudbygningen omkring Lejre by - det hotteste brændpunkt i den seneste debat - nu sættes næsten i stå. Stort set alle politiske partier har tidligere meldt ud, at de ikke ønsker mere udbygning, og i planen er der da heller ikke kommet noget nyt areal ind.

Eneste undtagelse er Materielgården inde i Lejre, som udlægges til boligbyggeri. Her er ideen, at der skal skabes et grønt miljø for unge, og at der kan bygges studieboliger.

