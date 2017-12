Kommuneplan: Få indsigelser fremmes

Den moderniserede planlov skaber mulighed for at udvide besøgsfaciliteter på en række vilkår. Embedsfolkene foreslår et kommuneplantillæg, der følger en lokalplan, i stedet for at tage det med i Kommuneplan 2017, således at Herslev-projektet håndteres i en separat proces. Og forslag og idéer til et kommuneplantillæg bør sættes i gang allerede nu.