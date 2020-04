Kommunen søger praktiske hænder

Der kan komme til at mangle hænder i dagtilbud og skoler i den kommende tid - både til den pædagogiske indsats og til praktiske opgaver som rengøring. Derfor efterlyser Lejre Kommune nu vikarer, som kan træde til med kort varsel, hvis det bliver nødvendigt.

- Nu åbner skoler og dagtilbud, og der er særlige krav i forhold til plads, afstand, og hvor mange børn, der må være samlet. Det kan give et ekstra behov for personale. Lige nu klarer vi os, men det er vigtigt, at vi hele tiden er rustet, så vi kan tilbyde børnene en god hverdag i vores skoler og dagtilbud. Derfor efterlyser vi nu vikarer til både det pædagogiske arbejde og til praktiske opgaver som rengøring, fortæller Lejre Kommunes borgmester, Carsten Rasmussen (S).