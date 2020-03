Arkivfoto: Agnete Vistar

Kommunen lukker ikke ned

Lejre - 24. marts 2020 kl. 08:19 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som resten af landet er også Lejre Kommune berørt af coronavirus. En del institutioner og tilbud kører på nødblus, og de fleste ansatte arbejder hjemmefra. Men alle de vigtigste funktioner opretholdes. Det er afgørende, fordi krisen kan trække ud, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) i en pressemeddelelse.

På plejecentre er der ikke længere mulighed for at besøge beboerne. Skoler og daginstitutioner har nødpasning. Biblioteker og sportshaller har helt lukket.

Men samtidig fortsætter kommunens ansatte og politikerne med at løse opgaverne i det omfang, det overhovedet er muligt.

- Der er mange opgaver, der skal løses, selv om landet er kastet ud i en situation, som ingen af os har prøvet før. Som kommune lukker vi ikke ned. Borgerservice og langt de fleste andre områder besvarer stadig henvendelser på telefon og mail. Samtidig vil der være områder, hvor vi desværre kommer til at gøre endnu mere netop på grund af situationen med coronavirus. Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet, og det er vi i fuld gang med at gøre os klar til, siger Carsten Rasmussen.

På plejecentrene i Lejre Kommune forbereder ledere og medarbejdere sig på, at der kan blive ekstra brug for pladserne. Samtidig følger kommunen myndighedernes opfordring til at sende medarbejdere hjem, hvis de ikke har helt vitale funktioner.

I denne tid kører plejecentrene, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen derfor med en bemanding, som man normalt ville have i weekenderne. For en del borgere betyder det, at de ikke får helt den samme hjælp, som de er vant til.

En del medarbejdere møder stadig ind på deres arbejdsplads. Der er nødvendige opgaver, der skal løses på veje og andre offentlige arealer. Kommunens krisestab holder løbende møder for at holde overblik. Samtidig er flertallet af medarbejdere hjemme og passer så vidt muligt deres opgaver derfra.

Borgmesteren understreger, at situationen kan blive vanskeligere, i takt med at pandemien udvikler sig.

- Som kommune må vi indstille os på, at det her kan komme til at vare i ganske lang tid. Netop derfor er det vigtigt, at vi - så vidt det er muligt - fortsætter vores arbejde på de nye vilkår, siger han.