Grethe Saabye (K), formand for erhvervs- og turismeudvalget, glæder sig over, at Lejre nu indgår samarbejde med Væksthus Sjælland. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Kommune sætter turbo på erhvervs-indsatsen

Lejres erhvervschef, Nynne Friis, har enormt travlt. Og som formanden for erhvervs- og turismeudvalget, Grethe Saabye (K) siger, så er der ingen tvivl om, at mødet med erhvervsfolk i Lejres virksomheder, ansigt til ansigt, har den største værdi for virksomhederne.

Det er baggrunden for, at Lejre Kommune nu ansætter en ekstra person, en erhvervskonsulent, som skal gå ind i kommunens erhvervsservice, så der kommer endnu bedre kontakt til erhvervslivet og udbytte af anstrengelserne.

- Vi har taget en beslutning om at øge den helt nære kontakt med virksomhederne, og vi er meget stolte af, at vi indgår i et samarbejde med Erhvervshus Sjælland om den nye stilling. Vi er den første kommune, der indgår sådan en aftale, sagde Grethe Saabye, da kommunalbestyrelsen forleden vedtog at oprette den nye stilling som erhvervskonsulent.