Kommunalbestyrelsen: Her er det nye hold

Som længst-siddende medlem af kommunalbestyrelsen faldt det i Flemming Damgaard Larsens (V) lod at lede dette valg af borgmester. Og dette blev gjort opbyggeligt, med formanende ord til hele kommunalbestyrelsen om at den tillid, som vælgerne har vist ved at vælge de 25 medlemmer ind, forpligter til at skabe de bedste rammer for at udføre et godt arbejde og leve op til sit ansvar.