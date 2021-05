Kommende højskole tyvstarter med kurser til sommer

- Hver morgen skal vi mødes og spise morgenmad sammen. Derefter er der en traditionel højskole-morgensamling, med fællessang fra Højskolesangbogen og et kort foredrag, inden vi drager ud mod vores vandremål for dagen. Højskolekultur og -traditioner er jo noget helt nyt for egnen, og derfor vil vi gerne i gang med at præsentere det for folk allerede nu, forklarer Heidi Hansen.

- Vi tager både kursisterne med til Sagnlandet, og vi besøger lokale iværksættere for at vise, hvad Lejre Kommune er i dag: Et smørhul for økologisk iværksætteri. Med vores besøg, kan vi også komme til at snakke om, hvad det betyder for områder Lejre, at virksomheder satser på arbejdspladser og drivkraft her, siger Heidi Hansen.