Kometen Neowise over Storskoven ved Hvalsø. Foto: Ole Malling

Artiklen: Kometen over Storskoven

Kometen over Storskoven

Søndag klokken 01.30 blev dette billede taget af den lokale fotograf Ole malling. Billedet viser kometen Neowise taget over Storskoven ved Hvalsø.

Kometen var forbløffende let at se med det blotte øje i det klare vejr. Den ses mod nord lidt over horisonten. I de kommende dage vil den stå højere på himlen. Kig efter den hvis vejret tillader dette. Og gør det nu. Kometen kommer først igen om 6.765 år.