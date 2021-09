Se billedserie Kunstnergruppen Locus udstiller i weekenden på Sæby Gammel Skole under navnet »Frikvarter«. Her ses kunstnerne Karen Margrethe Johnsen og Alison Michell. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Send til din ven. X Artiklen: Kom til nostalgisk frikvarter med Locus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kom til nostalgisk frikvarter med Locus

Under titlen »Frikvarter« udstiller kunstnergruppen Locus en række værker på Sæby Gl. Skole denne weekend - med skolens historie som udgangspunkt.

Lejre - 11. september 2021 kl. 06:44 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Hængende i små snore svæver en håndfuld sort/hvide billeder og reflekterer solens dansende stråler, der titter ind gennem de store vinduer i lokalet. På en væg hænger der billeder. På en anden hænger farverige, strikkede poser. Midt i rummet står et sort glasbord fyldt med ting fra naturen. Det er svært at forestille sig, at lokalet her engang var rammerne om et klasselokale. Men det er nu engang sandheden. Og alle de mange ting, som de fem kvinder Vibeke Buciek, Karen Margrethe Johnsen, Charlotte Hjelholt, Alison Michell og Susanne Pedersen er i fuld sving med at sætte klar i de nyrenoverede lokaler er alle inspireret af netop stedets historie. Sammen kalder de sig Locus, en kunstnergruppe der laver pop-up udstillinger ved forskellige steder i Lejre Kommune. Og denne weekend er turen kommet til Sæby Gamle Skole i Sæby.

- Locus betyder lokalitet på latin. Det synes vi, er meget sigende, fordi vi netop lader vores kunst tage udgangspunkt i stedet. Det er det væsentlige, fortæller Alison Michell.

Gammeldags frikvarter Hvad der i dag kendes som Sæby Gamle Skole blev opført i 1830, og mens stedet i dag fungerer som forsamlingshus og under Corona er blevet nyrenoveret, var kunstnergruppen stadig valgt at fokusere på stedets oprindelse - og derfor også valgt at kalde udstillingen, der kan ses denne weekend, begge dage mellem 11 og 18, for »Frikvarter«.

- Der er mange lag til navnet. Dels er frikvarter jo en stor del af mindet om at gå i skole. Dels har det været en fri proces for os alle sammen at skabe vores kunst til det her, fortæller Alison Michell, der bakkes op af Karen Margrethe Johnsen:

- Og så håber vi på, den her udstilling kan frembringe nogle barndomsminder. Om eventyr og om leg. Jeg tror, vi har så meget behov for at huske på legen i en travl hverdag. At holde et frikvarter.

Hver sin vej De fem kvinder har tidligere udstillet tre andre steder - to i kommunen og en enkelt lige på grænsen i Roskilde Kommune. De fortæller, at de ofte vælger et sted og derefter hver især går i tænkeboks, inden de igen snakker sammen om, hvordan udstillingen skal udforme sig.

- Vi laver vores kunst hver for sig, men snakker sammen og hjælper selvfølgelig med at gøre hinandens udstillinger klar. I denne omgang har vi eksempelvis været forbi Lejre Arkiv og kigge på billeder af skolen, der har været med til at inspirere os, fortæller Alison Michell og referer især til blandt andet Susanne Pedersens HC. Andersen-inspirerede værk og Vibeke Bucieks klokke.

Selv har Alison Michell taget en tur ned af nostalgiens vej og ladet sin kunst kredse om minderne om de forskellige naturfag, hun havde i skolen, mens Karen Margrethes værker er inspireret af håndarbejde og Charlotte Hjelholt især har taget udgangspunkt i legen.

Gammel elev For at toppe udstillingen, har de fem kvinder inviteret Dorte Pontoppidan, tidligere elev på Sæby Gammel Skole, til at åbne udstillingen lørdag. Da de fem var på Lejre Arkiv, genkendte Alison Michell et af navnene på nogle gamle skrivehæfter, Dortes.

Derfor vil lørdag starte ud som en god gammeldags skoledag, hvor der synges morgensang i haven, inden der bankes på vinduerne for at kalde ind til udstilling, hvor Dorte vil fortælle om tiden som elev på skolen, inden man kan nyde et glas bobler og se udstillingen.

Under titlen »Frikvarter« udstiller kunstnergruppen Locus en række værker på Sæby Gl. Skole denne weekend - med skolens historie som udgangspunkt.- For mig har det jo været en oplagt mulighed for at grave i minderne. Og det håber jeg da også, udstillingen kan få andre til, lyder det fra Dorte Pontoppidan.