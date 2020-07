Kom til høslet på Tadre Mølles enge

Kort fortalt betyder det så, at det nu er blevet tid til at slå høet på engene ved Tadre Mølle, så der kan laves hø til køer og kalve til vinterfodringen.

Selv hvis man aldrig har prøvet at slå med le, så har man nu muligheden, da der er flere professionelle høslåere tilstede, der kan vejlede nysgerrige og interesserede i brugen af en le. Der er også brug for andre hjælpere, hvor man for eksemple kan være med til at slæbe høet og stakke det, så det kan gøres klar til vinterfodringen.