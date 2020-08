Kom på vandretur og oplev Hvalsø

Traditionen tro inviterer Hvalsø Bylav til byvandringer i og omkring Hvalsø under overskriften »Oplev Hvalsø«. Det sker som led i Vandrefestival 2020 med to ture på lørdage i august og september. Turlederne er bestyrelsesmedlemmer fra Hvalsø Bylav. Det er gratis at deltage på turene.