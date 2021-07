Se billedserie Teaterchef ved Teater Solaris, Mark Ludvig Henriksen, ser også tovholder på Euphoria-festivalen, der byder på alt fra øksekast og dragshow til opera og lysinstallationer.

Kom med til flamboyant festival ved godset

Der er fest og farver, når Euphoria-festivalen lørdag afholdes ved Sonnerupgaard Gods.

Lejre - 07. juli 2021 kl. 19:55 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Øksekast, opera, dragshow og koncertoptrædener er blot et udpluk af de kulturelle oplevelser, man kan få, hvis man lørdag fra klokken 15 tager forbi Sonnerupgaard Gods. Her holder Teater Solaris, i samarbejde med O-space og med støtte fra godset, Vestergaard, Brugsen i Hvalsø, Lejre Kommune, Spar Nord og Statens Kunstfond kunstfestivalen »Euphoria«. En festival, der med sjov, spas og masser af farver skal bringe lys - og måske en lille smule glitter - på de mere alvorlige emner, der ligger bag. Det fortæller teaterchef ved Teater Solaris, Mark Ludvig Henriksen.

Skal opbløde - Det bliver sjovt og flamboyant, men der ligger også en vis alvor i det. Drag er stadig en fremmed ting for mange, og en stor del af de optrædener, der kommer, handler om meget alvorlige og personlige emner, der er vigtige at belyse. Men det er nødvendigt at tage det sure med det søde, hvis man skal kunne sluge det og bearbejde de svære emner. Og det er filosofien bag kombinationen af at tage de vigtige samtaler, belyse de brutale emner og feste til den lyse morgen, fortæller Mark Ludvig Henriksen:

- Klokken 20 har vi premiere på den kontroversielle og voldsomme forestilling »Tårnet«, og det er vigtigt at kunne bløde den op med en god omgang, og det må du gerne citere mig for, »øl, fisse og hornmusik«.

Vil samle de lokale Desuden håber Mark Ludvig Henriksen såvel som Sanaris Solaris, instruktør på »Tårnet«, at de ved at have festivalens første pop-up dag i Hvalsø, kan samle de lokale.

For, som Mark udtrykker det, så trænger både Danmark og queer-bevægelsen til at mødes andre steder end i storbyerne.

- Jeg tror, at Hvalsø kunne have rigtig godt af en god rusketur. Og queer-scenen har også godt af at vise flaget andre steder end København og Aarhus. Det handler om at forene begge verdenerne i en hyggelig, storslået, men også vigtig festival.

Festivalen åbner klokken 15 og er gratis.

Man kan læse mere om dagens program under Facebook-begivenheden »Euphoria 20221 / Sonnerupgaard Gods«.