Kørte ind i træ - og bankede på

Tidligt søndag morgen ved halv-seks tiden var den gal ved det lille kryds Sonnerup Gade-Sonnerupvej.

Her var en bil kørt ind i et vejtræ, og en beboer i et hus ved krydset blev vækket af en mand, der bankede på døren, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.