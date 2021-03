To bilister kørte så stærkt forbi Kirke Såby Skole, at de nu skal op til en køreprøve. Arkivfoto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kørte alt for stærkt ved skole

Lejre - 18. marts 2021

Politiets automatiske trafikkontrol ATK var onsdag i de tidligere morgentimer ude at måle på Bjergskovvej i Kirke-Saaby ved Kirke-Saaby skole.

En borger havde via "Bestil en betjent" anmodet om en hastighedskontrol på Bjergskovvej, da beboere på strækningen synes, at der blev kørt for stærkt. Man må køre 50 km/t på stedet.

Målingen blev foretaget af trafikken mod nord mellem klokken 5.30-8.30, og i det tidsrum passerede i alt 393 biler forbi målebilen.

33 bilister blev blitzet, fordi de kørte for stærkt. 10 bilister kørte mere end 30 procent for hurtigt, så der vil sagen udløse en bøde og et klip.

To bilister kørte hele 84 km/t og 90 km/t, og overskred derfor hastigheden med mere end 60 procent. Ud over en bøder på mellem 3500-4500 kroner og 500 kroner til offerfonden til hver af bilisterne, så kan de nu forvente at få en betinget frakendelse af førerretten. Det betyder, at de skal op til en kontrollerende teori og køreprøve, hvis de skal beholde deres kørekort.

Politiet måler jævnligt med ATK-bilen på strækningen ved Kirke-Saaby skole blandt andet i forbindelse med skolekampagner. Dagens kontrol bekræftede behovet for at måle på stedet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.