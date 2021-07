Foto: Thomas Olsen 190220 RETTEN I ROSKILDE - TIL ARKIV Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Køretur i en ny bil endte med dom: Gik amok på forbipasserende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køretur i en ny bil endte med dom: Gik amok på forbipasserende

Landsret stadfæster voldsdom til 31-årig, der udøvede vold mod en fremmed i forbindelse med en kontrovers over bilkørsel.

Lejre - 24. juli 2021 kl. 19:32 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Hvad der, i følge den nu dømte 31-årige mand, startede som en hyggelig første køretur i mandens helt nye bil, endte med et håndgemæng, der nu kommer til at koste ham 20 dages fængsel. Sådan lyder dommen fra Østre Landsret, der har stadfæstet den dom, Retten i Roskilde tidligere på året afsagde.

Nægtede sig skyldig Manden stod tiltalt for en voldelig episode, men mente selv ikke, at han skulle findes skyldig. Han forklarede i retten, at han forinden den omtalte episode var kommet kørende på en landevej i Lejre Kommune, da han registrerede nogle mennesker på strækningen, efterfulgt af et bump på bilen. Han bakkede derfor bilen og standsede ud for menneskerne, trådte ud af bilen og henvendte sig spørgende og forskrækket til dem for at høre, om de havde kastet noget på bilen.

Ikke en racerbane Til dette svarede en mand ham, at vejen ikke var en racerbane, hvilket fik den 31-årige til at konkludere, at denne måtte have noget med bumpet at gøre, hvorfor han bad manden tage ansvar for slaget og gå med hen og se på bilen og eventuelle skader.

Han forklarede, at han på intet tidspunkt var aggressiv, men at han fulgte efter manden, da denne forsøgte at gå. På et tidspunkt fik den 31-årige, i følge ham selv, indhentet manden, hvorfor han rakte sin arm ud foran manden for at standse ham. Det resulterede i, at manden hev fat i hans bluse og skubbede ham, men selv fik overbalance og væltede ned på vejen. Kort efter kom en anden mand med en cykel over hovedet, og den 31-årige gik tilbage til bilen og sluttede episoden med ordene; »var det virkelig nødvendigt, det skulle derud.«

Meget aggressiv Forklaringen fra de to involverede mænd samt et kvindeligt vidne var dog noget anderledes. Det ene vidne, den forurettede mand, forklarede således, at han havde slået en hånd mod bilens siderude, og mens han selvfølgelig ikke skulle have gjort det, så reagerede den 31-årige meget agressivt og kom hen og skubbede ham, så han fik overbalance. I et forsøg på at holde balancen, greb han fat i den 31-åriges trøje, således at de begge endte på vejen, hvor de tumlede rundt.

Bad ham om at gå Også det kvindelige vidne berettede om en lignende oplevelse af episoden. Hun fortalte i retten, at den 31-årige virkede ophidset, da han gik hen til dem, og at hun så, hvordan han efterfølgende skubbede det forurettede vidne to gange, således at han faldt til jorden. Først da det andet mandlige vidne stødte til og hun selv fik bedt den 31-årige om at gå, eller hun ville kontakte politiet, forlod den 31-årige stedet med ordene; »hvis bilen har nogen skrammer, kommer jeg efter jer«.

Dommere uenige Også det andet mandlige vidne, manden med cyklen, kunne beskrive, at han havde oplevet den 31-årige som meget voldsom i sin fremtoning, og han blandt andet havde kaldt det andet mandlige vidne for »en abe«.

De tre vidners forklaringer af episoden fik landsretten til, ligesom Retten i Roskilde, at finde den 31-årige skyldig i voldsepisoden.

To dommere argumenterede for, at fængselsstraffen skulle gøres betinget, således at den 31-årige kun skal i fængsel, hvis han indenfor en fastsat periode begår kriminalitet igen. Det var tre dommere dog uenige i, da manden tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet. Således stadfæstede landsrettens flertal dommen og den 31-årige skal betale sagens omkostninger foruden at kunne se frem til 20 dage i fængsel.