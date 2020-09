Brandfolkene indsatte hurtigt to røgdykkerhold, der fik ilden under kontrol. Privatfoto

Køleskab stod i flammer: Hurtig indsats reddede hus fra brand

Onsdag klokken 17.55 rykkede brandfolk ud til et rækkehus i Hyllingeparken i Kirke Hyllinge, hvor der var udbrudt brand i et skur, der sammenbygget med huset.

Branden opstod i et gammelt køleskab. Det var netop blevet fyldt op med drikkevarer til en forestående begivenhed, og da det blev tændt, begyndte det at ryge fra kompressoren.

Dette udviklede sig til store flammer, som det ikke lykkedes husejerne at slukke med vand.

Ved brandvæsenets ankomst til stedet var skuret overtændt, og der var gået ild i husets tag og udhæng.

To røgdykkerhold blev indsat, hvor det ene slukkede udvendigt ved tagudhænget på huset og det andet røgdykkerhold blev indsat på loftet af huset, hvor det lykkedes at få kontrol over branden så huset blev reddet. Dog blev en del tagplader og noget af taget blev brandskadet.