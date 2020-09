En brand i Kirke Hyllinge kunne have udviklet sig voldsomt, men blev afværget af brandfolkene. Foto: Presse-fotos.dk

Køkken i flammer: Hurtig indsats reddede bygningen

En hurtig indsats fra brandfolkene på stationen i Kirke Hyllinge sikrede onsdag morgen, at en bygning med rækkehuse ikke udbrændte.

Branden var opstået i et rækkehus på Grimsager i Kirke Hyllinge, og alarmen lød hos brandfolkene klokken 08.47.

Et røgdykkerhold med højtryksrør trængte ind i huset og fik kontrol over ilden, som var ved at brede sig til førstesalen. Der var heldigvis ingen personer i huset.