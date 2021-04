Så går det over stok og sten - på vej ud efter et halvt år i stalden på Møllergården ved Kirke Hyllinge. Foto: Agnete Vistar

Køer gungrer ud over grønsværen - se alle billederne

En bedre dag at sætte 200 køer på græs kunne man ikke have valgt. Den lune forårssol bagte ned over Møllergårdens jorder nær Kirke Hyllinge.

De første var lidt forsigtige. Når man nu gik allerforrest af 200 dyr, skulle man efter et halvt år i stalden lige prøve sig frem - og så gik det stærkt. De røde køer strømmede ud, brølende og ellevilde af glæde. Det store saftiggrønne areal mellem gården og Kirke Hyllinge genlød af gungren, mens de mange køer tog et par vilde ture.

Henning Nielsen er femte generation på Møllergården, hvor han er født, helt bogstaveligt. Og glædelig for ham og hustruen Charlotte er det, at sønnen Andreas og datteren Ditte har valgt at gå ind i landbruget. Han og Andreas, som således bliver sjette generation på gården, har lavet et I/S selskab, som omfatter malkekøerne og tre ejendomme med jord - én næsten ved siden af, og én i Sæby, hvor bygningerne nu sælges fra.