Knuste siderude og gik amok på bilist

Det var mandag eftermiddag den 16. december klokken cirka 15.30, at vidner kunne se det voldsomme optrin. Den 36-årige mand forklarede i Retten i Roskilde, at han gik ind i bilen igen ved krydset, efter han i første omgang var gået hen til offerets bil efter deres uoverensstemmelse.

Her knuste den nu dømte mand den venstre forrude med en knytnæve, hvorefter han tildelte mindst tre knytnæveslag i hovedet på sit offer. Han forsøgte at tildele ham mindst fem yderligere slag, men det mislykkedes.

Samme aften efter episoden blev offeret tilset på Slagelse Sygehus, hvor det kunne konstateres, at der var hævelser flere steder i ansigtet, dog uden at være alvorlige.

Retten i Roskilde lagde i sin strafudmåling vægt på, at volden udspillede sig efter en uoverensstemmelse i trafikken, og at den dømte havde alle muligheder for at undgå konfrontationen.