Knallert kunne køre 73 km i timen - så faldt hammeren

En 16-årig dreng fra Lejre fræsede rundt på et stisystem ved Engtoften i Osted på en knallert, som nu er beslaglagt af politiet og som skal konfiskeres. Den kunne køre 73 km i timen - langt over de tilladte 30 km i timen.

Knallerten kunne køre betydeligt stærkere end 30 km/t, så drengen blev sigtet for at køre på en knallert, som kunne køre mere end 43 km/t. Sagen lægges op til bøde og frakendelse af knallertkørekortet.

Politiet traf en 15-årig dreng fra Roskilde, som kørte på en knallert, der havde monteret ulovlig forlygter, og som havde et defekt horn. Det blev den 15-årige sigtet for, og kan forvente en bøde i sagen. Gruppen af unge blev bedt om at dæmpe sig eller forlade stedet.

Og kort efter var det, at den 16-årig dreng fra Lejre blev stoppet på den knallert, som blev målt til at kunne køre 73 km/t. Han blev sigtet i sagen, og knallerten blev beslaglagt med henblik på konfiskation, da det var anden gang den 16-årige blev sigtet for at køre på en for hurtig knallert. Han kan desuden forvente bøde og ubetinget frakendelse af førerretten til lille knallert.