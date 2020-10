Formanden for KHKS Håndbold, Jette Brøndsted og formand for klubbens trænerudvalg, Heinrich Papke modtager blomster og 5000 kroner fra Sjællandske Mediers fondsmidler. Foto: Agnete Vistar

Klog strategi bag håndboldsklubs succes

KHKS kører med et kæmpe engagement. En stor indsats og meget energi blandt ildsjælene blandt medlemmerne, og en klog strategi er baggrunden for, at KHKS Håndbold i dag er i fremdrift. Et ungtrænerakademi er skabt, og nu får foreningen 5000 kroner fra Sjællandske Mediers fondsmidler til at hente instruktører udefra til inspiration og rådgivning til akademiet.

Det er efterhånden 14 år siden, at KHKS Håndbold i Kirke Hyllinge havde 80 medlemmer og var tæt på at gå konkurs.

