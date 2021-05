Tina Unger bliver programleder for Klimaugen. Arkivfoto: Agnete Vistar

Klimaugen holdes i september

Lejre - 04. maj 2021 kl. 08:36 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Lejre Kommunes har vedtaget sin Klimaplan 2020-2050. Som en del af planen har kommunalbestyrelsen besluttet at skabe rammerne for, at hele kommunen i ugen fra den 11. til den 18. september kan gå sammen om at afholde Klimauge 2021, hvor alle, både borgere, virksomheder og institutioner, er inviteret med som både deltagere og arrangører.

Under Klimauge 2021 skal man give hinanden inspiration til, hvordan man hver især bidrager til den grønne omstilling, der skal til for, at kommunen når målet om at blive CO2-neutral i 2050.

Lejre Kommune har sat et ambitiøst mål, som kræver, at alle på en måde er klimamedarbejdere og hjælper den grønne omstilling på vej.

- Der skal ske noget overalt, både i virksomheder, på markerne, i landsbyerne, og også i børnehaver, i skoler, på plejecentrene og i de sociale tilbud. Og hjemme hos folk selv, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) i en pressemddelelse.

Det kan være, at en landsby inviterer til klimafællesspisning. Eller måske har en smuk, klimavenlig have, man gerne vil vise frem for at inspirere andre til at øge biodiversiteten. Eller noget helt tredje.

Under alle omstændigheder vil politikerne i kommunalbestyrelsen gerne have alle gode ideer i spil til Klimauge 2021. Derfor har kommunen inviteret til digitale stormøder, hvor man kan høre mere om, hvordan man kan bidrage. Og hvor man også kan få information om, hvordan man kan søge støtte fra Landsbypuljen til at afholde et arrangement under Klimauge 2021.

Digitale stormøder afholdes den 17. og den 31. maj, begge dage fra klokken 17-18. Hvis man ønsker at deltage i et af stormøderne, skal man sende en mail til programleder Tina Unger og få et link. Mailen er: tiun@lejre.dk