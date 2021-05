Se billedserie I klimaugen får borgerne i Lejre Kommune mulighed for at fortælle om små hverdagsting, som gør en forskel for klimaet. Det kan være et arrangement om el-cykler. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Klimauge i hverdags højde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klimauge i hverdags højde

Lejre - 11. maj 2021 kl. 08:51 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Der er lagt op til, at borgerne skal på banen, når klimaugen »Vores sted, vores klima« finder sted fra den 11. september til den 18. september.

- Hvis man skal lykkes med den her klimaplan, og det skal man, så vil det bedst lykkes, hvis alle ser sig selv som en del af det, siger programleder Tina Unger og forklarer, at hverdagshandlinger kan gøre en forskel.

- Klima er rodet ind i alting. Der er mange temaer, der kan sættes fokus på. Kommunalbestyrelsen og klimateamet er ikke overdommere på, hvad der er rigtigt, siger Tina Unger og fortæller, at planen er, at borgere melder ind og står for mindre arrangementer i løbet af klimaugen.

- Hvis du bor i en af landsbyerne og længe gerne har villet købe en el-cykel, men har haft spørgsmål, så kan det være, at der to huse væk er en borger, som har kørt på el-cykel i tre år og kan dele sine erfaringer ved et lille arrangement. Det kan være det lille skub, så el-cyklen bliver indkøbt. Vi kunne godt tænke os, der kommer en masse af den type arrangementer, siger Tina Unger og oplyser, at klimateamet allerede har fået henvendelser fra borgere, som er interesseret i at holde et arrangement.

- Det skal være nemt at holde sådan et arrangement. Meget vil være lavpraktisk, og det skal være mindre snak om Paris-aftalen og mere snak om den nære hverdag, fortæller Tina Unger og nævner, at man skal se klimaugen, som bliver en årlig begivenhed, som et udstillingsvindue for alle de ting, der er gang i.

- Og så skal der arbejdes videre. Hvert år inden klimaugen går vi ind og ser, hvor er vi nu i forhold til klimaplanen, siger Tina Unger.

Målet i Lejre Kommunes klimaplan er blandt andet en reduktion af CO2 på 70 procent inden 2030.

Klar med webinarer

Tina Unger fortæller, at de kommunale institutioner selvfølgelig skal være med. Det behøver ikke at være med noget nyt, men de skal gøre det, de gør i forvejen, men måske med et lille klimatwist.

Erhvervslivet bliver også inviteret. Tina Unger nævner som eksempel, at det kan være en præsentation med en håndværker, som laver klimaløsninger af forskellig art.

Klimateamet har desuden aftalt med Energistyrelsen, at de holder webinarer i løbet af klimaugen. Energistyrelsen har tidligere holdt webinarer om at udskifte oliefyr med varme pumper.

- 150 deltog. Jeg ved ikke, om det bliver samme tema, siger Tina Unger og oplyser, at disse webinarer også åbner op for, at deltagerne bliver klar til at søge nationale puljer.

Ugen står ikke alene

Når man fokus på en ting, som eksempelvis klimaet, i en uge, så der der en risiko for, at der ikke sker mere efter den uge.

- Men det her er et ud af mange initiativer i klimaplanen, siger Tina Unger og nævner ladestandere til el-biler, som skal sættes op, som et andet initiativ.

Derudover skal der i år blandt andet laves en kommunal madpolitik, hvor der skal fokus på klimarigtig mad.

- Og der er mange initiativer omkring biodiversitet i kommunen, siger Tina Unger.

På oplevlejre.dk bliver der en klimakategori, så man nemt kan få et overblik over begivenhederne i ugen.