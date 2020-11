Klimaplan sendt i høring: - Det er svært, det er vigtigt, og det haster

I 2014 fik hjemmeplejen i Lejre Kommune sine to første elbiler. Siden er brugen blevet endnu mere udbredt, og i budgetaftalen for 2021-23 er det besluttet, at hele den kommunale bilpark skal køre på strøm. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Lejre - 01. november 2020 kl. 12:26 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

Da Lejre Kommune blev en del af klimasamarbejdet DK2020, forpligtede kommunen sig samtidig til at udarbejde en klimaplan, der lever op til de ambitiøse krav i Parisaftalen. Den skal bane vejen for, at Lejre Kommune som geografisk område er CO2-neutral senest i 2050 og samtidig parat til at håndtere klimaforandringerne.

- Jeg er glad for, at en enig kommunalbestyrelse tirsdag vedtog at sende den foreløbige version af klimaplanen i høring, siger borgmester Carsten Rasmussen (S), og fortsætter:

- Det her er svært, det er vigtigt, og det haster. Målet om at være CO2-neutral senest i 2050 kræver mange store og små forandringer, som alle sammen peger i den samme retning: udledningen af drivhusgasser skal bringes ned! Allerede i 2030 skal de bringes ned med 70 procent - målt i forhold til 1990-niveauet - for at vi kan nå målet. For os der bor i Lejre Kommune betyder det, at hver enkelt af os skal reducere vores klimaaftryk fra 7,8 ton pr. borger til bare tre ton i løbet af de næste 10 år.

CO2 fra personbilerne Hvert år udledes der omkring 204.000 ton CO2 i Lejre Kommune. Det er især to sektorer, der tegner sig for udledningerne: Transport og energiforbrug. Faktisk står transporten for 51 procent, og det er særligt personbilerne, der fylder.

- Transportområdet er et rigtig godt eksempel på, hvor vigtig borgernes indsats er. I den kommunale administration skal vi selvfølgelig gå foran med et godt eksempel. Men det batter jo først for alvor, når en meget stor del af borgerne og virksomhederne også begynder at køre mere grønt, siger Carsten Rasmussen.

Går over til elbiler I budgetaftalen for 2021-23 har kommunalbestyrelsen allerede besluttet at udskifte den kommunale bilpark til elbiler. Klimaplanen beskriver desuden en række andre tiltag, som skal gøre det lettere for borgerne at vælge grønne transportløsninger og mindske transportbehovet.

Det er f.eks. projekter, hvor borgere får mulighed for at teste nye transportformer i landsbyerne - elbiler, delebiler, elcykler, hjemmearbejde mv.

Samtidig skal kommunen arbejde for, at elnettet bliver klar til mange nye elbiler i private husstande, og at der opstilles ladestandere til elbiler strategiske steder i kommunen.

Bedre cykelforhold Cykelforholdene i kommunen skal også forbedres, ligesom der skal være el- eller brintbusser i hele kommunen.

Også hjemme hos folk udledes der CO2, hvor energisektoren står for 30 procent udledningerne i Lejre Kommune. Her kan der for eksempel slås ned på oliefyr, der kan udskiftes med varmepumper.

- De handlinger, der lige nu er med i planen, bringer os ikke helt i mål. Meget afhænger af de tiltag, som vil blive iværksat på nationalt plan. Mange af de nationale løsninger er slet ikke udviklet endnu og derfor ikke regnet ind i planen. Men når først de er på plads, er jeg sikker på, at vi når vores mål lokalt, pointerer Carsten Rasmussen.

»Vores Sted - Vores Klimaplan« ligger i høringsperioden på www.lejre.dk/klimaplan. Alle input er velkomne frem til nytår.