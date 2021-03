Klar til kriseramte kvinder: Bella Vista er åbnet i den gamle Lindenborg Kro

Frihed til indretning De 20 værelser får næsten alle eget badeværelse, vægge er blevet flyttet, køkkenet er udvidet, og den gamle barstue, The Hunting Room, er blevet til et meditationsrum.

- Jeg har et godt samarbejde med ejeren Philip baron von Malsen-Plessen. Vi finder altid løsninger, og jeg har fået frihed til at indrette stedet optimalt som krisecenter for disse kvinder og deres børn, siger Bibi Stella Kirkegaard.