Klar til foråret: Campinghaverne er et unikt fællesskab

Kan en campingplads være med til at forandre ens hverdag - og måske endda liv? Ja, hvis man spørger de mennesker, der befinder sig i Gundested Campinghaver. I idylliske omgivelser i Nationalpark Skjoldungernes Land er der plads til 200 familier i et fællesskab ud over det sædvanlige. Bag det hele står Ole Theill Knudsen, der har overtaget forældrenes livsværk.

Gundested Campinghaver har et unikt sammenhold og fællesskab. Bag det hele står Ole Theill Knudsen, der vil gøre alt, hvad han kan, for at det altid skal være sådan.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her