Formand for Lejre Fitness, Carsten Skov, glæder sig rigtig meget til at åbne dørene den første weekend i august. Foto: Daniel Sennek

Klar til åbning: Maskinerne er kommet

- Det er jo super fedt, at vi nu er klar til at åbne. Vi står her med en fantastisk følelse efter fire års hårdt arbejde, hvor vi virkelig har startet helt fra bunden. Planen er, at vi holder et åbent hus-arrangement, så man henover hele weekenden kan komme forbi og se centret, så vi overholder alle retningslinjer i forhold til corona, siger Carsten Skov, der er formand for Lejre Fitness.