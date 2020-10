Se billedserie Christian og Andreas vil gerne give andre folk en rigtig god fest - så derfor har de startet Gevninge Festudlejning. Foto: Daniel Sennek

Klar mission: Vil give de lokale bedre fester

Lejre - 28. oktober 2020 kl. 19:27 Af Daniel Sennek

Det startede egentligt over en gin og tonic, da Andreas Tegner og Christian Meisner Boyé Christensen fik en god idé. I august blev den idé så en realitet, da Gevninge Festudlejning blev etableret i - ja, sjovt nok - Gevninge.

Her lejer de hoppeborg, fadølsanlæg, candyfloss- og popcornmaskiner ud, mens de også griller helstegte pattegrise. Missionen er klar: Det skal ikke være en millionforretning, men et stort fritidsprojekt, der skal være med til at gøre private fester af forskellig karakter til endnu bedre fester.

- Det startede vel lidt med, at vi har gået og kedet os lidt under coronaen. Der skulle ske noget, så det besluttede vi os for over en gin og tonic. Vi har selv oplevet et utal af kedelige fødselsdage, hvor den klassiske købelagkage med banancremé nærmest er festens højdepunkt, selvom den giver kvalme. Det vil vi gerne ændre, så det er muligt at få en endnu federe fest, fortæller Christian Meisner Boyé Christensen.

Han kender Andreas Tegner gennem sin nabo, hvis kone gik i mødregruppe med Andreas' kone. Fædrene besluttede derfor at lave en fædregruppe, og her faldt Christian og Andreas i snak. Og nu har de to venner kastet sig ud i det store hygge- og fritidsprojekt.

- Min far var købmand i Kirke Sonnerup, og han havde nogle gamle fadølsanlæg, der skulle smides ud. Jeg besluttede at prøve at renovere dem, og det lykkedes faktisk med den ene. Så havde jeg ligesom den stående, og da mig og Andreas besluttede at prøve det her af, så voksede det jo meget hurtigt, lyder det fra Christian Meisner Boyé Christensen.

Siden er der købt langt mere udstyr, så de to venner er klar til at give folk nogle gode fester, hvad enten det er havefest, børnefødselsdage, barnedåb eller noget helt fjerde.

Gevninge Festudlejning har været en realitet siden august måned, midt i en coronatid, hvor man ellers hører om firmaer i krise.

- Først og fremmest, så er det jo ikke vores primære indtægtskilde, så derfor har det også kunnet lade sig gøre. Vi har begge to vores normale fuldtidsjob, og så kører vi dette her ved siden af. Vi så i sommers, at det blev en trend at holde flere fester privat, så selvom de nuværende restriktioner har lukket temmelig meget ned for det, så tænker vi at næste år kan blive et rigtig godt år for fester, lyder det fra Andreas Tegner.

Lige nu overvejer de to venner at lave en »diskopakke«. De vil købe højtalere og lidt diskolys ind, så de kan være med til at skabe den komplette fest.

- Det er en helt stille og rolig start, præcis som vi gerne ville det. Vi vil gerne bare starte op helt lokalt, hvor vi vil lade andre få glæde i at kunne steppe deres fester et nøk eller to op, siger Andreas Tegner.

Det er tydeligt, at de to fædre og venner har det sjovt med det de laver. Og missionen er at dele ud af lige præcis den sjov og hygge, som de selv oplever.