Se billedserie Kirsten Comlossy har flyttet sin forretning, Cake Creations, til Osted, hvor Kirsten nu endelig har et rigtigt sted at kreere de imponerende kager. Foto: Kenn Thomsen

Kirsten og kagerne er nu i Osted

Cake Creations er rykket fra Lejre til Osted - og har nu planer om at åbne et desserthus.

Lejre - 27. august 2021 kl. 18:25 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

To store, lysebrune lædersofaer står midt i det ellers forholdsvis tomme lokale, der til trods for de hvide vægge emmer af hygge med de rustikke bjælker. Inde i lokalet på Fugletoften 17 i Osted har der de sidste måneder været en del puslen og tændt lys til sent ud på aftenen. Her er Kirsten Comlossy fra Cake Creations nemlig blevet færdig med at bygge køkken, så hun officielt kan flyttet ind med sit værksted.

- Jeg har selv designet det hele. Jeg overtog det som ét stort lokale. Så alt fra placeringen af ovnene til at trække vand ind har været nødvendigt, forklarer kagekunstneren om overtagelsen, der officielt skete helt tilbage i februar.

Store fremtidsdrømme Forinden har Kirsten Comlossy kreeret sine imponerende festkager hjemme fra sit private køkken i Lejre og henover Corona, da hun havde mulighed for at splejse en husleje, flyttede hun ind ved Iværksætterhuset Spor3 i Lejre og begyndte at sælge små kager, som hun leverede på cykel i Lejre by og omegn.

- Der var enorm opbakning fra borgerne, og det hjalp virkelig til, at jeg nu fik råd til at åbne mit eget værksted, fortæller hun.

Og mens hun knap kan få armene ned at begejstring over nu at have to ovne og tre håndvaske, foruden flere store køleskabe og frysere, så er hun langt fra færdig med at få sine drømme til at gå i opfyldelse. Hun har nemlig planer om, at der i de nye lokaler i Osted, foruden værksted, en dag skal åbne et rigtigt desserthus.

Måske til foråret Og de drømme kan meget vel blive virkelighed snarere, end man skulle tro. Kirsten Comlossy har nemlig modtaget et tilskud fra LAG-ordningen, der skal dække 40 procent af etableringen af et desserthus. LAG-ordningen, under Erhvervsstyrelsen, giver tilskud til projekter med det formål at fremme vækst og etablering af nye arbejdspladser i udpegede landdistrikter.

- Jeg har altid drømt om at have mit eget desserthus, som jeg kender dem hjemme fra Wisconsin, hvor der er lækker kaffe og kage i ren luksus, fortæller hun og uddyber:

- Og så vil jeg rigtig gerne give tilbage. Både ved at have et sted, hvor man kan komme og få lidt sødt luksus eller afholde sin næste fødselsdag, men også ved at skabe arbejdspladser.

Derfor er hun nu ved at finde endnu en konditor såvel som to ungarbejdere, der skal være fast inventar i det kommende desserthus, som forventes at kunne åbne til foråret.

Må undvære kaffen Kirsten er selvlært konditor og kagekunstner og begyndte sin rejse, da hun tilbage i 2012 kastede sig ud i at bage sin egen bryllupskage. I 2018 besluttede hun at opsige sit job som privat engelsk-underviser og satse alt på Cake Creations. Og nu tyder det på, at hun i 2022 også kan sige, at hun har et desserthus.

- Jeg glæder mig. Rigtig meget. Det er helt vildt, hvor stærkt det hele er gået på tre år. Og at min store drøm nu er så tæt på at blive virkelighed, siger konditoren.

Men for nu må man væbne sig med en lille smule tålmodighed.

- Jeg vil gerne have det helt rigtigt. Jeg vil ikke åbne et halvfærdigt desserthus. Alt skal være på plads, men det tager tid og planlægning. Jeg håber, at vi er klar til foråret. Indtil da er man jo altid velkommen til at komme forbi og bestille en kage til fest.

Man kan se mere på Facebook eller Instagram ved at besøge @cakecreationsdk.