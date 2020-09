Formanden for Rye-Sonnerup menighedsråd, Jens Ole Pedersen (th.) sammen med den nye præst i Sonnerup og Rye kirker, Kærne Foersom. Rådet skal nu holde suppleringsvalg. Arkivfoto: Agnete Vistar

Kirkevalg: Nogle råd blev fuldtallige - andre skal ud i ekstravalg

Flere steder ved tirsdag aftens menighedsrådsvalg lykkedes det at få valgt et fuldt menighedsråd, mens det andre steder hænger lidt med repræsentanter fra de mindre byer i sammenlagte sogne.

Hele 40 mødte op til menighedsrådsvalg i aftes i Hvalsø sognegård. Otte blev valgt til menighedsrådet, og det var så mange, som der kunne være af repræsentanter fra Hvalsø. Mens ingen stillede op fra Særløse. Her skal der vælges to ved et kommende suppleringsvalg.