Kirkegængerne melder fra i julen

Sognepræst i Kirke Saaby kirke Poul Joachim Stender konstaterer, at selv om Kirkeministeriet mandag aften kom med nye retningslinjer for julegudstjenesterne, vil det ikke ændre noget.

Her er bekymringen mere på, hvis julegudstjenesterne i sidste øjeblik skal aflyses. Så vil det på nuværende tidspunkt være umuligt at give besked til alle dem, som har reserveret plads i kirkerne.

En af retningslinjerne er, at gudstjenesterne skal holdes under 45-50 minutter.

- Der er ingen, som holder en julegudstjeneste over 50 minutter, siger Poul Joachim Stender og oplyser, at en anden retningslinje er rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste, men det er igen noget, der allerede er planlagt.

Fordi der må være færre i kirken ad gangen, har Poul Joachim Stender valgt at holde to gudstjenester den 23. december, udover dem han holder den 24.

- Jeg vil hellere være tre mindre, end vi må, end tre for mange, lyder der fra Poul Joachim Stender, som undrer sig over, at julegudstjenesterne ikke er blevet aflyst fra centralt hold.

- Kirken her har været lukket i to år, da kalkmalerierne blev renoveret. Det kunne godt lade sig gøre, men at lukke kirken i to dage af sundhedsfaglige grunde kan ikke. Folkekirken er fantasifuld nok, så vi kan godt finde ud af at lave online-gudstjenester eller lignende, siger Poul Joachim Stender.