Kilometerlange køer til Ledreborgs lysshow

Det eventyrlige lysshow med oplysning af Ledreborg Slot og slotspark i mange farver disse aftener er blevet en kæmpe succes. Så stor, at kilometerlange køer dannede sig på Ledreborg Allé og endda ned ad sideveje lørdag aften.

Ledreborg gods måtte på et tidspunkt lukke indkørslen til Ledreborg på grund af de mange besøgende til parken. Ledreborg beklagede på Facebook. Men af hensyn til alles sikkerhed måtte slottet træffe denne beslutning.

Folk blev bedt om at vende rundt - nogle efter at have holdt i kø i tre kvarter. Søndag eftermiddag og aften er sidste åbningsdag, og det sker med udvidet åbningstid. Ledreborg Slot har offentliggjort følgende på Facebook: