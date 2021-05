Kilometerlange kæmperør lægges til nyt stort vandværk

Alle, der kører ad Orehøjvej og den østlige del af Ledreborg Allé ved det store HOFOR vandværk i Lejre by må have lagt mærke til nogle kæmpemæssige rør, der ligger placeret langs vejene.

De skal tilsammen danne to mægtige vandrør, der kommer til at forbinde det gamle værk i den nordligste del af Lejre by med et splinternyt, moderne vandværk i Gevninge, syd for virksomheden Vestergaard Company.