De orange linjeføringer viser mulige placeringer af en ny jernbane til højhastighedstog. Adskillige går lige gennem Lejre Kommunes områder. Vejdirektoratets materiale, illustration Cowi

Send til din ven. X Artiklen: Kattegatforbindelse måske direkte gennem fredede områder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kattegatforbindelse måske direkte gennem fredede områder

Lejre - 14. april 2021 kl. 11:28 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Danmarkshistoriens største projekt nogensinde - endnu større end Storebæltsbroen - er langt fra opgivet. Nemlig den faste Kattegatforbindelse, selv om den ikke er nævnt i regeringens udspil til en stor infrastrukturplan for hele landet.

Og forbindelsen med en ny jernbanelinje til højhastighedstog kan risikere at forløbe lige gennem Lejres fredede landskaber - tæt på Ledreborg, Gl. Lejre og andre værdifulde natursteder som Tempelkrogens vådområder. Enten syd om Ledreborg eller langs Holbækmotorvejen.

En stribe korridorer hen over Sjælland er i spil, og firmaet Cowi er i færd med at lave et detaljeret beslutningsgrundlag for Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Sund & Bælt, efter at firmaet vandt udbuddet i 2020 om sagen.

Ingen ved endnu, hvor Kattegatforbindelsen bedst kan etableres både på land og over hav. Dog ser det ud til, at en forbindelse over Sjællands Odde næppe bliver til noget. De øvrige forbindelser går over Samsø, og linjeføringerne over Sjælland går enten over Ringsted-området eller Lejre-området til området ved Kalundborg. Om forbindelsen overhovedet bliver til noget, vides heller ikke endnu.

Der er næppe tvivl om, at en Kattegatforbindelse vil gøre underværker for forsyningssikkerhed og den hastighed, man kan komme fra den ene landsdel til den anden.

Men der er store omkostninger for de områder, forbindelsen kommer til at forløbe gennem. Borgergrupper er opstået og er allerede faret i flint - på Samsø, Røsnæs og syd for Aarhus.