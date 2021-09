Se billedserie Karen Ringsmose, hendes mand og fire børn rykkede for to år siden til Rorup, efter Karen følte et kald om at skifte karriere fra underviser til præst. Foto: Karen Møller Christensen

Karen vil skabe bro mellem tro og hverdag

Hun kalder det selv for en kliché, men for Karen Ringsmose var det et kald at blive præst.

Solens stråler varmer fliserne foran indgangen til præsteboligen ved Rorup Kirke. I den åbne dør står Karen Ringsmose og den to år gamle labradoodle Bob klar til at byde indenfor. Den 42-årige sognepræst står i bare tæer og smiler. Selvom hun er et trin oppe, bliver man mødt i øjenhøjde. Noget, der er vigtigt for sognepræsten altid at gøre.

- Det lyder som en kliche, men det med sjælesorg, at tale med, ikke over eller til, folk, det blev et kald for mig, fortæller hun om skiftet fra at undervise på læreruddannelsen og bo på Amager til at blive præst og flytte på landet.

En del af rejsen Karen Ringsmose blev for to år siden uddannet såkaldt paragraf to præst, hvor man i stedet for at tage en kandidat i teologi, skal bestå en teologisk prøve fastsat af biskoppen og det teologiske fakultet.

For år tilbage læste Karen Ringsmose teologi. Hun endte dog med at tage en kandidat i pædagogisk filosofi.

Siden har sognepræsten, der oprindelig kommer fra Sønderjylland, alligevel altid haft kirken tæt inde på livet.

Hun har blandt andet skrevet bogen »Samtalerum« til præster og arbejdet i Folkekirkens Skoletjeneste.

- Nogen vil måske tænke, at så har min uddannelse som lærer og min kandidat været spildt. Men jeg tror på, at det hele går op i en højere enhed. Og det hænger alt sammen sammen. Jeg tror på, at min bagage med filosofi og pædagogik netop kan være med til at skabe de gode samtaler med mine sognebørn, fortæller hun.

Vil skabe en bro Det vigtige ved samtalerne har mange lag, fortæller Karen Ringsmose.

- Noget, jeg gør meget ud af, er at forsøge at skabe en bro mellem folk og kirke. Der er kommet for stor en afstand mellem religion og hverdag, og for mig er det enormt vigtigt at gøre mit for at lykkes med, at bringe de to sammen igen, når nu det hedder en folkekirke.

Den bro, sognepræsten taler om, forsøger hun at skabe dels ved at at oversætte den enkeltes hverdagssprog om tro ind i det kirkelige sprog og dels ved at bruge hverdagssprog i sine taler og samtaler. Herunder ved at skabe et rum, hvor der er plads til at være skrøbelig og vide, man er elsket.

- Der er noget enormt stærkt i, når man får fat i følelser. Tro handler jo i virkeligheden ikke så meget om at forstå med hjernen, men med følelser og sanser. Og når jeg med en tale eller en samtale kan nå de følelser, så er jeg der, hvor mit virke bliver betydningsfuldt og meningsfuldt.

En god samtale Det rum, hvor man kan være skrøbelig, er noget af det, Karen Ringsmose derfor bruger meget af sin tid på. Om det er i taler eller samtaler ved Rorup eller Glim kirker eller i sit virke som flygtninge/migrantpræst ved Asylcenter Avnstrup, hvor hun blandt andet afholder gudstjenester og kvindecafeer.

- Avnstrup er ledet af Røde Kors og er derfor religionsfrit, så her handler det ikke om forkyndelse. Her er der rum til sjælesorg, fortæller sognepræsten.

Hun uddyber, at mens det er en del af jobbet som præst i Rorup og Glim, er det også netop den type sjælesamtaler, der fik hende til at blive præst.

- Jeg ved, det hele tiden var meningen, jeg skulle blive præst. Min vej har ført mig netop hertil, slutter hun, mens hun kigger ud på den idylliske udsigt, hun nu kan nyde fra hjemmet i Rorup.