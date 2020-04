Her ses karaktergennemsnittet for 9. klasser på Lejres syv folkeskoler, set i forhold til det socio-økonomiske tal, de seneste tre skoleår. Lejre Kommunes materiale

Karakter på skolerne vidt forskellige

Den dugfriske kvalitetsrapport for Lejres folkeskoler viser egentlig ret forvirrende resultater. Rapporten dækker over skoleåret 2018-19.

- Udvalget er opmærksom på, at der er FOR stor forskel på vores skolers kvalitet og trivsel, siger formanden for Udvalg for Børn & Ungdom, Thomas Bisgaard.