Genrefoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kampagne og kontrol skal stoppe spritkørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampagne og kontrol skal stoppe spritkørsel

Sidste sommer sigtede politiet over 1.000 personer for spritkørsel. Nu sætter Lejre Kommune, Rådet for Sikker Trafik og Tryg Fonden fokus på problemet med spritkørsel i sommervarmen. Politiet varsler ekstra spritkontroller.

Lejre - 11. juni 2021 kl. 06:56 Kontakt redaktionen

Stort set alle danskere tager afstand fra spritkørsel, men alligevel er der mange, der tager chancen. Sidste sommer sigtede politikredsene 1.028 personer for spritkørsel alene i juni og juli. De 102 blev sigtet i Midt- og Vestsjællands politikreds.

Nu hvor sommeren står for døren, er Lejre Kommune, Rådet for Sikker Trafik og Tryg Fonden derfor klar til at minde alle om, at man bør lade bilen stå, når man har drukket mere end én genstand. Kampagnen "Klar til et pust?" vil kunne ses på plakater langs vejene.

Undersøgelse: Har du inden for det seneste år kørt bil som fører, selv om du måske havde drukket mere alkohol end det tilladte? Procentandel der svarer ja:

Alle: 8 procent

Mænd: 10 procent

Kvinder: 5 procent

17-35-årige: 16 procent

36-50-årige: 9 procent

51-65-årige: 2 procent

Kilde: undersøgelsen er gennemført af Plan Gruppen for Rådet for Sikker Trafik og Tryg Fonden i 2020 blandt 2.238 bilister. Har du inden for det seneste år kørt bil som fører, selv om du måske havde drukket mere alkohol end det tilladte? Procentandel der svarer ja: Lad bilen stå - Det er skønt at komme ud og nyde det dejlige sommervejr i gode venners lag. Og det er mindst lige så skønt at komme sikkert hjem igen. Det gælder både for den, der sætter sig ind bag rattet og for den, der går eller cykler på en af vores landeveje uden at skulle bekymre sig om at møde en spritbilist. Så jeg vil på det kraftigste opfordre alle til at adskille alkohol og bilnøgler, siger formand for Udvalget for Teknik og Miljø Ivan Mott (E) i en pressemeddelelse.

Selv om antallet af spritbilister på vejene er faldet hen over årene, er spritkørsel stadig et problem for trafiksikkerheden. I en undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og Tryg Fonden i 2020, svarer otte procent af bilisterne, at de inden for det seneste år har kørt bil, selv om de var i tvivl om deres promille.

Blandt mændene er det 10 procent, og værst ser det ud blandt de 17-35-årige, hvor 16 procent har kørt afsted, selv om de var usikre på, om de havde drukket for meget.

Fakta: Sigtede for spritkørsel fordelt på politikredse: Så mange har politiet sigtet for spritkørsel i juni og juli 2020:

Nordjylland: 138.

Østjylland: 71.

Midt- og Vestjylland: 134.

Sydøstjylland: 97.

Syd- og Sønderjylland: 93.

Fyn: 93.

Sydsjælland og Lolland-Falster: 51.

Midt- og Vestsjælland: 102.

Nordsjælland: 62.

Københavns Vestegn: 53.

København: 122.

Bornholm: 12.

Kilde: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Så mange har politiet sigtet for spritkørsel i juni og juli 2020: - Er du det mindste i tvivl om din promille, så lad bilen stå. Det kan være ekstremt risikabelt at køre. Du risikerer at skade dig selv eller andre, blive sigtet for spritkørsel og miste kørekortet. Så før du drikker den første genstand, så få planlagt, hvordan du kommer sikkert hjem fra middagen eller festen, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Gode råd Overvej altid, hvordan du kommer hjem fra en fest, hvis du tager bilen. Der er større chance for, at du handler fornuftigt, hvis du har overvejet situationen, mens du var ædru.

Hvis du får gæster på besøg, så spørg dem, hvordan de kommer hjem, før I nyder den første genstand. Server drikke uden alkohol til dem, der er i bil.