Kamp mod flammerne: Voldsom bilbrand

Søndag sen eftermiddag klokken 15.43 indløb der melding om brand i bil på Byager i Nr. Hvalsø til Vestsjællands Brandvæsen station Hvalsø.

Ved brandvæsnets ankomst var en bil overtændt, og brandvæsenet indsatte et røgdykkerhold med to højtryksrør til at slukke bilen.