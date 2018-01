Kalve på flugt kan være tæt på

- Jeg tror, at de stadig er i nærheden, efter at jeg så aftryk af deres klove ved Raunsbjergvej imellem Kisserup og Hvalsø, men det er et stort område, så de kan være mange steder. Så jeg vil opfordre folk til at kigge efter dem og kontakte mig.

De ni på flugt er et halvt til et helt år gamle i forskellige racer: To røde, to sorte, en rødbroget, en sortbroget, to lysebrune og jersey.