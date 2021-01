Bjørn Thomsen i kajakken blandt andre medlemmer af Lejre Havkajak- og Idrætsforening, hvor han har været den store drivende kraft i en årrække. Privatfoto

Kajakmanden vinder Lederprisen 2020

Lejre - 24. januar 2021 kl. 07:56 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Vinderen af årets Lederpris 2020 inden for idræt i Lejre Kommune er fundet: Det blev Bjørn Thomsen, kendt som tovholder og ildsjæl nr. 1 hos Lejre Havkajak- og Idrætsforening.

Han blev udnævnt lørdag eftermiddag under en virtuel streaming af årets prisoverrækkelser til Lejres idrætsudøvere fra et kontor på Allerslev Rådhus, med borgmester Carsten Rasmussen og formanden for Folkeoplysningsudvalget, William Jacobsen ved mikrofonerne. Bjørn Thomsen var indstillet af sin forening, og han var én af tre indstillede i alt - de øvrige var Kresten Gørts fra FC Lejre og Hovedbestyrelsen i Osted IF.

Bjørn Thomsen har været formand i Lejre Havkajak- og Friluftsforening i mange år, hvor han uden sammenligning har været den allerstørste drivkraft. Foreningen er gået fra at være ganske lille til i dag at have 90 medlemmer. Og den vokser fortsat. Her er man velkommen som ny, og Bjørn Thomsen er kendt for at være involveret på alle niveauer og i alle aktiviteter.

Når man melder sig på foreningens nybegynderhold, er det Bjørn man er i kontakt med for at afklare erfaring, niveau og forventninger. Han er tovholder på foreningens svømmehalsaktiviteter, som foreningen har inden sæsonstart for at sikre nye som gamle medlemmer en god opstart i svømmehallens trygge omgivelser.

Han er en del af instruktørholdet, og står ligesom resten af foreningens instruktører klar hver mandag aften i maj, juni og august for at uddanne de nye roere i klubben.

Bjørn Thomsen deltager i stort set alle sociale aktiviteter, planlægger mange af dem selv, tager billeder på turene og gør ved. Hvert år holder foreningen et symposium med deltagere fra hele landet - der har været udsolgt alle år. Og hvem er så tovholder der - det behøver man vel ikke at nævne!

Bestyrelsen har styr på tingene i foreningen, lige fra vedligeholdelse af klubhus og udstyr og planlægning af undervisning og arrangementer til kontakten til kommunen og andre samarbejdspartnere. Som det nævnes i indstillingen, driver Bjørn Thomsen alt dette med en energi, virkelyst og kærlighed til klubben, som både er tydelig at mærke i bestyrelsen, men også for alle andre, der kommer i klubben.