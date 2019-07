Ebba og Gerner Madsen elsker hinanden inderligt. Det er tydeligt for enhver, der møder dem. Men parret er udfordret hver eneste dag. For Gerner har en frygtelig sygdom, der kommer snigende: Alzheimers. Foto: Kenn Thomsen

Kærligheden er det sidste, der bliver glemt

Det var ikke gået, hvis ikke de var to. Så præcist formuleret kan Ebba og Gerner Madsens liv beskrives. Ægteparret udstråler en stærk kærlighed til hinanden. En kærlighed, der er med til at holde det hele oppe. For Gerner er ikke, hvad han var engang. Han er ramt af Alzheimers sygdom, hvilket skaber store udfordringer hver eneste dag for parret, der dog stadig har en altoverskyggende kærlighed til hinanden som holdepunkt.

Ifølge en kliche kan kærligheden overvinde alt. Men det er ikke kun en kliche. Det er Ebba og Gerner et solidt bevis på. For selvom Alzheimers har ramt parret, så holder deres utrættelige kærlighed dem ovenpå.

